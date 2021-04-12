ورشة عمل لاعداد المناهج الإدارية للوظائف بشركات مياه الشرب

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.



وأضاف أن الشركة تحرص على تنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين على اعمالهم وفقا لإطار الجدارات والتخصصات الفنية لكل وظيفة.



وكانت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة قامت بتنفيذ ورشة عمل لاعداد المناهج الإدارية للعاملين بالوظائف التكرارية بمشاركة مجموعة من العاملين المتميزين من شركات (الشركة القابضة ،الدقهلية،مطروح، الفيوم، الغربية،الشرقية،البحيرة)، حيث تهدف المناهج الإدارية إلى رفع مهارات العاملين الإدارية وتحفيز العاملين على تحقيق النمو الوظيفي والذي ينعكس بدوره على أداء الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحى.