عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات Godzilla vs. Kong تتزايد بقوة ويحقق 358 مليون دولار عالميا

Godzilla vs. Kong
Godzilla vs. Kong

تتصاعد إيرادات فيلم الأكشن والإثارة الشهير Godzilla vs. Kong بسرعة كبيرة، وحقق على مستوى العالم حوالي 358 مليون دولار، واستمر في الاحتفاظ بلقب الأكثر نجاحا في زمن الوباء، بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

 

حافظ Godzilla vs. Kong على المركز الأول في سينمات أمريكا الشمالية محققا ما يقرب من 70 مليون دولار، وتفوق على أرقام ونجاحات فيلم Tenet الذي غامرت به شركة وارنر بروس في ظل غلق معظم دور العرض العالمية عقب أشهر قليلة من انتشار جائحة فيروس كورونا. 

 

انتعاشة البوكس أوفيس

شهدت قاعات السينما حول العالم طفرة وانتعاشة ملحوظة منذ طرح فيلم الفانتازيا والأكشن الذي طال انتظاره أشهر طويلة Godzilla vs. Kong وأصبحت أرقام الإيرادات في تزايد مستمر يوميا، رغم طرحه على منصة HBO MAX.

 

بعد عودة السينمات في العديد من الدول إلى العمل بنصف طاقتها كان الإقبال ضعيفا في البداية، رغم وفرة الأعمال المطروحة التي انتظرت طويلا بسبب جائحة كورونا، حتى جاء وقت عرضها وإتاحتها للجمهور.

 

Godzilla vs. Kong  تكلفت ميزانية إنتاجه حوالي 200 مليون دولار، وأخرجه آدم وينجارد، تدور أحداثه خلال حوالي ساعتين من الزمن، ويشهد  مجموعة من المشاحنات والحرب المحتومة بين اثنين من الوحوش التي تهدد استقرار العالم، بتقنيات مثيرة للمشاهدين.

إيرادات فيلم Nobody

 فيلم Nobody

يأتي في المرتبة الثانية بعد Godzilla vs. Kong فيلم Nobody، الذي حقق حوالي 29 مليون دولار عالميا، فيما وصلت إيراداته في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 15 مليون دولار. 

 

استطاع فيلم الإثارة والأكشن الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك، جذب الجمهور بإعلانه الدعائي المليء بمشاهد الحركة والعنف الجمهور إليه.

 

لم يتخيل النقاد في هوليوود أن يتمكن بوب أودينكيرك من تحمل مسئولية بطولة فيلم أكشن بمفرده رغم نجاحه في أشهر أدواره سول جودمان في المسلسل المعروف Breaking Bad.

 

بميزانية لم تتخط الـ 16 مليون دولار، يستعرض الفيلم قصة رجل تدخل لمساعدة امرأة تعرضت لمضايقة من مجموعة من الرجال، فأصبح هدفا لرئيس عصابة يسعى للانتقام منه، ويتحول رب الأسرة المسالم إلى قاتل محترف ومجرم متمرس.

 

الفيلم من إخراج الروسي إيليا نيشولر، ويشارك في بطولته أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسون، كريستوفر لويد، وكولين سالمون، وحاليا يتمتع باستحسان النقاد والجمهور.

Godzilla Vs Kong إيرادات السينما ايرادات فيلم Tenet فيلم nobody وارنر بروس

ترشيحاتنا

أهمها سد النهضة .. أبرز 20 تصريحا فى مؤتمر سامح شكرى ونظيره الروسي

لافروف: حل واحد لـ"سد النهضة".. وروسيا طرحت موقفها.. فيديو

سقوط مصابين في إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس

دعاء دخول رمضان .. احرص عليه قبل غروب الشمس اليوم

الصحة تعلن كيفية مواجهة فيروس كورونا في رمضان

دعاء دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

جوزي بتاع ستات.. ممرضة تتخلص من زوجها خنقا بالألعاب الجنسية

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

لن تنسى له جماهير الزمالك هذا الموقف| إمام عاشور موهبة مهددة بـ الشطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد