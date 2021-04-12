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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة .. هل مصاب كورونا ممنوع من الصيام؟ .. طريقة عمل الزبادي في المنزل..فوائد الصيام

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

 

بعد التحذير من ارتفاع الحرارة.. نصائح لتجنب الإرهاق والعطش في رمضان
أكدت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد الثلاثاء في أول أيام رمضان  ليسود طقس لطيف شمالًا نهارًا، بارد ليلًا ثم ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى لتقترب من 30 درجة خلال يومي الخميس والجمعة 15 و16 أبريل.

 

 

خطر جدا.. مصاب كورونا ممنوع من الصيام "طبيا وشرعيا"
تستعد الأمة الإسلامية لـ صيام شهر رمضان الكريم غدا، ومع حلول شهر رمضان هناك ارتفاع كبير و ملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا يعرف البعض هل مصاب كورونا  يصوم أثناء الإصابه أم لا ؟

 

طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات
تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم  سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.

 

أبرزها تحسين وظائف المخ.. فوائد صحية غير متوقعة للصيام
الفوائد الصحية  للصيام عديدة من زيادة فقدان الوزن إلى تحسين وظائف المخ فيعد شهر رمضان كريم  فرصة لإنقاص الوزن إليك طرق لفقدان الوزن فى رمضان والحفاظ على مناعة الجسم.  

 

 

 

 

 

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