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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب سوهاج يهاجم الحكومة: لولا مبادرات الرئيس ما رأي المواطن أي شيء من الدولة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا والوفيات في المحافظة لا تعد و صعب حصرها كما لا توجد أسرة في المستشفيات.

و أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين : “الحكومة و الدولة كلها تتحدث عن كورونا ، ماذا فعلت الدولة من استعدادات في محافظة سوهاج التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة".

وتابع خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، إن الدين العام زاد بشكل كبير و لكن الأخطر منه عدم عدالة التوزيع بين المحافظات، و المشروعات الموجودة على ارض الواقع التي تنفذها الحكومة هي المبادرات الرئاسية ، و لولا حياة كريمة ما رأى المواطن أي خدمة".

وطالب "خليفة " بوجود عدالة للتوزيع بين المحافظات وإصلاح التشوهات ومحاسبة الحكومة.

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