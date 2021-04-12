نائب سوهاج يهاجم الحكومة: لولا مبادرات الرئيس ما رأي المواطن أي شيء من الدولة

قال النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا والوفيات في المحافظة لا تعد و صعب حصرها كما لا توجد أسرة في المستشفيات.

و أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين : “الحكومة و الدولة كلها تتحدث عن كورونا ، ماذا فعلت الدولة من استعدادات في محافظة سوهاج التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة".

وتابع خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، إن الدين العام زاد بشكل كبير و لكن الأخطر منه عدم عدالة التوزيع بين المحافظات، و المشروعات الموجودة على ارض الواقع التي تنفذها الحكومة هي المبادرات الرئاسية ، و لولا حياة كريمة ما رأى المواطن أي خدمة".

وطالب "خليفة " بوجود عدالة للتوزيع بين المحافظات وإصلاح التشوهات ومحاسبة الحكومة.