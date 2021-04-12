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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي سوهاج يُزينون الشوارع والحواري لاستقبال شهر رمضان الكريم

صدى البلد

استعد أهالي مدينة ناصر شرق محافظة سوهاج؛ لاستقبال شهر رمضان المُبارك، بتزيين الشوارع بالزينة الورقية والمُلونة والفوانيس والأنوار، فترى سماء الحواري بتلك المنطقة زاهية مُبهجة لها روحها الخاصة.

عندما تُخطي قدماك خطوة نحو الشوارع الجانبية بمدينة ناصر، ترى بوادر الشهر الكريم قد ظهرت فتُشرح لك صدرك وتُبهر لك بصرك، حيث الأطفال والشباب في سعادة غامرة بقلوبهم، لشعورهم بحلول الأيام المباركة بشهر رمضان الكريم.

فطالت سهرتهم حتى زينوا شوارعهم وحواريهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية بالأنوار والأوراق المُلونة، لاستقبال الشهر الكريم بروحانياته المبهجة.

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وفي سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، عن تنظيم مسابقة لأجمل شارع وأجمل مصلحة حكومية خلال شهر رمضان الكريم، بمركز ومدينة طهطا يفوز أصحابها بجائزة مالية قدرها 1000 جنيه وشهادة تقدير.


وأوضحت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، تم إطلاق مسابقة عامة عن أجمل شارع وأجمل مصلحة حكومية خلال شهر رمضان المبارك منها زينة رمضان، مُضيفة أن الفائر سوف يحصل على جائزة ومكافئة مالية قدرها 1000 جنيه بالإضافة إلى شهادة تقدير من مجلس المدينة.

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