محافظة الفيوم: رفع 9 آلاف طن قمامة وإزالة 900 حالة إشغالات متنوعة

محافظة الفيوم: رفع 9 آلاف طن قمامة وإزالة 900 حالة إشغالات متنوعة
نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8679 طن قمامة، وإزالة 897 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2109 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
قال المهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم 185 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2900 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية بقري زاوية الكرادسة ودسيا وتلات والشيخ فضل ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان والطريق الدائري، كما تم إزالة 365 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 85 عائق و110 إزالة فورية و170 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقري المركز، لتيسير حركة المارة، فضلاً عن تحرير 70 محضر إشغالات.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب عدد 610 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، ومساكن الحيز المتميز بدمو والطرق الرئيسية بقري دمو وتلات والشيخ فضل ودسيا وكفور النيل وسيلا، منها صيانة 380 كشاف إنارة وتركيب 230 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا تهذيب وصيانة وقص الأشجار بنطاق إمتداد شوارع أحمد شوقي وجمال عبدالناصر والملك الناصر، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة منها 12 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و6 مطاعم، و19 مقهى، وعدد 7 محلات تجارية، و2 ورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكشف المهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 29 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2810 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 16 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلاً عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1250 متر، وحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 450 متر، كما تم صيانة 235 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2239 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 364 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
ولفت، المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم 19 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 730 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، ومصادرة عدد 23 شيشة، فضلاً عن صيانة وتركيب 900 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 850 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.
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