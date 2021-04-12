محافظة الفيوم: رفع 9 آلاف طن قمامة وإزالة 900 حالة إشغالات متنوعة

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8679 طن قمامة، وإزالة 897 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2109 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

قال المهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم 185 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2900 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية بقري زاوية الكرادسة ودسيا وتلات والشيخ فضل ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان والطريق الدائري، كما تم إزالة 365 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 85 عائق و110 إزالة فورية و170 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقري المركز، لتيسير حركة المارة، فضلاً عن تحرير 70 محضر إشغالات.

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب عدد 610 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، ومساكن الحيز المتميز بدمو والطرق الرئيسية بقري دمو وتلات والشيخ فضل ودسيا وكفور النيل وسيلا، منها صيانة 380 كشاف إنارة وتركيب 230 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا تهذيب وصيانة وقص الأشجار بنطاق إمتداد شوارع أحمد شوقي وجمال عبدالناصر والملك الناصر، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة منها 12 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و6 مطاعم، و19 مقهى، وعدد 7 محلات تجارية، و2 ورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكشف المهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 29 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2810 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 16 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلاً عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1250 متر، وحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 450 متر، كما تم صيانة 235 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.

فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2239 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 364 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت، المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم 19 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 730 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 230 حالة إشغالات متنوعة، ومصادرة عدد 23 شيشة، فضلاً عن صيانة وتركيب 900 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز، منها صيانة 850 كشاف إنارة، وتركيب 50 كشاف ليد.

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