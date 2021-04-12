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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور ينشر صورة مع تركي ال الشيخ

أبو ناصر.. تامر عاشور ينشر صورة له مع تركي آل الشيخ

تامر عاشور و تركي
تامر عاشور و تركي ال الشيخ

نشر تامر عاشور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر تامر عاشور في الصورة بصحبه تركي ال الشيخ و علق قائلا :" تشرفت بلقائك أمس يا أبو ناصر "

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل تتر مسلسل «ولاد ناس» باستديو الصوت الخاص بالموزع الموسيقي طارق مدكور، والمقرر عرضه داخل السباق الدرامي الرمضاني المقبل على شاشة 5 قنوات مصرية بالإضافة لقناة خليجية ومنصة فيو. 

أغنية تتر المسلسل كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير الأحداث، حيث يستمر التصوير في شوارع التجمع الخامس لمدة 3 أيام، ثم يعودوا لتصوير المشاهد الداخلية.
مسلسل «ولاد ناس» من إنتاج «سكوير ميديا» للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.

تركي آل الشيخ تامر عاشور رمضان النجوم ولاد ناس

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