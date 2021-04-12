شوبير يعلق على أزمة لقب دوري 99 بين الأهلي والزمالك

علَّق الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، على أزمة الفيديو المسىء لـ لاعب الزمالك إمام عاشور،

قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق إن الأحاث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في دوري 99 لم تحدث في أي دوري في العالم، لافتا إلى أن الفريقين احتفلا في الملعب بالتتويج بالبطولة.

وأضاف شوبير،في تصريحات عبر اثير:"أون سبورت إف إم"، أن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في الأهلي أكد أن المواجهات المباشرة هي من تحسم لقب البطولة حال تساوي النقاط بين الفريقين،في حين أكد طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين في الزمالك أن اللائحة تنص على أن فارق الأهداف هو من يحسم لقب البطولة.

وأضاف أن الأهم من التتويج بلقب البطولة هو تصعيد عدد من النجوم الشباب للفريق الأول،وخاصة بعد تألق أكثر من لاعب.

وتابع:"كنت أشعر بسعادة غامرة عقب تألق مصطفى شوبير خلال البطولة وكان رجل مباراة الأمس".