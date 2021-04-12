عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يتوقع انتهاء أزمة السفينة الجانحة ايفر جيفين الأسبوع الجاري

صدى البلد

توقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس انتهاء أزمة السفينة الجانحة ايفر جيفن خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس خلال احتفالية استقبال الكراكة مهاب مميش أنه عبرت سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة «مهاب مميش» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وكان قد أكد رئيس الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى، صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية، للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان، حيث تم تعويمها، اليوم، وقطرها بواسطة 4 قاطرات معاونة تابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة، من البحيرات الي موقع الاحتفال بورش التمساح.

إيرادات قناة السويس إيفر جيفن السفينة الجانحة اقتصادية قناة السويس الفريق مهاب مميش

ترشيحاتنا

لن تنسى له جماهير الزمالك هذا الموقف| إمام عاشور موهبة مهددة بـ الشطب

النواب يوافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

هل يفعلها الكاف؟ حكاية 90 دقيقة أثارت غضب الزملكاوية وقتلت الحلم الإفريقي

صيام يوم الشك .. الإفتاء تكشف الحكم وتوضح آراء الفقهاء

أسامة ربيع يتوقع انتهاء أزمة السفينة الجانحة ايفر جيفين الأسبوع الجاري

بلا موائد رمضان والتراويح بشروط | محافظ كفرالشيخ يعلن عن استعدادات الشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

جوزي بتاع ستات.. ممرضة تتخلص من زوجها خنقا بالألعاب الجنسية

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد