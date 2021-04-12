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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

أحسن أب في رمضان.. مصطفي بسيط يتصدر التريند على السوشيال ميديا

مصطفى بسيط
مصطفى بسيط

بعد ردود الأفعال التي حصل عليها الفنان مصطفي بسيط عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة" والذي تمكن من أن يتصدر التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعرض حاليا علي قناة ontv خاصة أنه من بدأيه  الحلقة الأولى جاءت أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة، وقدم من خلاله شخصية حسني الذي يعمل في البازار الذي يشهد جريمة قتل زميلته التي تعمل معه.

وأشار "بسيط " أن دور يختلف عن معظم الأدوار التي قدمها من قبل لتحوله من من منطقه الكوميديا الي الأخشن .

‎المسلسل شارك في بطولته أحمد رزق، أيتن عامر، نضال الشافعي، داليا مصطفى، محمد جمعة، ومحمد مهران، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

‎وعلي الجانب الاخر يحاول بسيط الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "احسن اب" والذي سيعرض خلال شهر رمضان، والمكون من ١٥ حلقة، وهو من اخراج معتز التوني، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم علي ربيع وأحمد فتحي، خالد عليش، هاجر أحمد، جيهان خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد جمال سعيد، كريم حسين.

مصطفى بسيط الفنان الفنان مصطفي بسيط في يوم وليلة أحسن أب مسلسل مسلسل احسن اب

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