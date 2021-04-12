أحسن أب في رمضان.. مصطفي بسيط يتصدر التريند على السوشيال ميديا

مسلسلات رمضان 2021

بعد ردود الأفعال التي حصل عليها الفنان مصطفي بسيط عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة" والذي تمكن من أن يتصدر التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعرض حاليا علي قناة ontv خاصة أنه من بدأيه الحلقة الأولى جاءت أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة، وقدم من خلاله شخصية حسني الذي يعمل في البازار الذي يشهد جريمة قتل زميلته التي تعمل معه.

وأشار "بسيط " أن دور يختلف عن معظم الأدوار التي قدمها من قبل لتحوله من من منطقه الكوميديا الي الأخشن .

‎المسلسل شارك في بطولته أحمد رزق، أيتن عامر، نضال الشافعي، داليا مصطفى، محمد جمعة، ومحمد مهران، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

‎وعلي الجانب الاخر يحاول بسيط الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "احسن اب" والذي سيعرض خلال شهر رمضان، والمكون من ١٥ حلقة، وهو من اخراج معتز التوني، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم علي ربيع وأحمد فتحي، خالد عليش، هاجر أحمد، جيهان خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد جمال سعيد، كريم حسين.