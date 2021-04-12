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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض والأسود.. شاهد أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز عبر انستجرام

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

 

وظهرت ياسمين بصورة أبيض وأسود خلال كواليس مسلسل «اللي مالوش كبير»

 

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

 

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

المسلسل  سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.
 

برومو المسلسل
وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمالكها المنتج تامر مرسي، "البرومو" الدعائي لمسلسل "اللى مالوش كبير" الذي من المُقرر عرضه في رمضان.

ياسمين عبد العزيز اللي ملوش كبير عبر الانستجرام

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