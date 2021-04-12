نماذج مشرفة بالمطار.. تكريم عامل رفض مبلغا ماليا من ضيف.. وتايسون بطل كمال الأجسام

جنود قطاع الطيران..

كرم المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية، أحد العاملين بالشركة لتميزه الرياضي وحصوله على أكثر من بطولة في رياضة كمال الأجسام، خلال اليومين الماضيين، يدعي " أحمد سعد ، وذلك في إطار جهود الشركة واهتمامها بتحفيز العاملين المتميزين وخاصة في النشاط الرياضي.

وحرص المهندس مجدي محمدين، على تكريم البطل المعروف بين زملائه في الشركة بـ "أحمد تايسون"، بإهدائه شهادة تقدير مع مكافأة مالية تقديره لجهده الرياضي بعد حصوله على المركز الأول في بطولتى الجمهورية والقاهرة عن كمال الأجسام وزن 100 ك. جم، وذلك تحفيزاً له حتى يحافظ على نفس المستوى، وأيضا إشارة وتحفيزاً لجميع العاملين بالشركه لممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم .

وقدم “ تايسون ” الشكر للمهندس مجدي محمدين، على هذا التكريم، قائلا:"أشكرك سيادتكم على الدعم المعنوي والطاقة الإيجابية التي شعرت بها اليوم بالتكريم الذي أسعدنى كثيرا".

وفي مطار القاهرة الدولي، كان هناك نموذج مشرف أخر من العاملين يستحق التكريم، من رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، المحاسب مجدى اسحق، وذلك لأمانته وإخلاصه في عمله وحرصه على إظهار شركته بمظهر مشرف ولائق أمام ضيوف مصر من المسافرين الركاب.

فحرص مجدي إسحق، على تكريم “محمد حامد” من إدارة المراسم والبروتوكول بالعلاقات العامة بالشركة، وذلك لجهده المتميز وكفائته فى العمل من خلال انجاز الأعمال المكلف بها، وأمانته أيضاً حيث رفض أخذ مبلغ من المال من أحد الضيوف أثناء إنهاء إجراءاته رغم الحاح الضيف الشديد، فما كان من العامل إلا أن بادر بابتسامة واعتذر له بلباقه.

حدث ذلك مصادفة أثناء مرور المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الادارة، داخل الصالة الذى شاهده بنفسه، مما أظهر شركة الميناء بالمظهر المشرف واللائق، فااستحق التكريم.