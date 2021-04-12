بلا موائد رمضان والتراويح بشروط | محافظ كفرالشيخ يعلن عن استعدادات الشهر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم.

جاء ذلك في أثناء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تتضمن، السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبري المخصص بها أماكن لصلاة السيدات مع مراعاة وجود واعظة، مشرفة من وزارة الأوقاف للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على عدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد وملحقاتها، وكذلك بالاماكن العامة، الالتزام بتوقيتات الفتح والغلق الصيفية للمنشآت التجارية من مولات ومطاعم وكافتيريات وكافيهات اعتباراََ من ١٧ ايريل ٢٠٢١م، التشديد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم النرجيلة، وتطبيق الغرامات المفروضة، وغلق المحال المخالفة، و التشديد علي ارتداء المواطنين الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواد العامة والخاصة، وأثناء ترددهم او تواجدهم بجميع الاماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقاََ للاشتراطات الصحية مثل المنشآت الحكومية، ودور العبادة، والبنوك،

كما شدد على تطبيق الغرامات المفروضة علي المخالفين بشكل فورى، التشديد علي حظر اقامة اية تجمعات كبيرة في الاماكن المغلقة مثل، سرادقات العزاء او الاحتفالات في دور المناسبات، تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، والتأكيد علي تطبيق الغرامات المقررة علي المخالفين.