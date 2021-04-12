محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".

وأضاف محافظ الفيوم: "اننا نجدد عهدنا لسيادتكم بأن تبقى راية مصر خفاقة دائماً، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

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