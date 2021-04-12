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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري ولافروف يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين وتحديد موعد اجتماعات "٢+٢" قريبا

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسى سيرجي لافروف، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بين القاهرة وموسكو تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده الوزيران اليوم الاثنين في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.


ورحب شكري في بداية المؤتمر الصحفى بوزير خارجية الروسي، مشيرا إلى أن الوزير لافروف شرف اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له.


وأضاف أنه عقد ولافروف جلسة مباحثات مغلقة أعقبها جلسة مباحثات موسعة حيث تم تناول كافة أوجه التعاون وهناك رضاء لوتيرة التعاون سواء فيما يتعلق بمحطة الضبعة للاستخدام السلمي للطاقة النووية أو تطوير السكك الحديدية أوالمنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى بحث التبادل التجاري.


وأوضح أنه وجه الشكر لروسيا لدعمها لانضمام مصر للاتحاد الأوراسي والعمل المشترك للدفع بالعلاقات الثقافية.. معلنا أن البلدين يستعدان لإطلاق العام الثقافي المصري الروسي في مايو المقبل لإذكاء العلاقات الثقافية.


وأشار شكري إلى أن المباحثات ناقشت أيضا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأهمية دفع السلام قدما وإقامة الدولة الفسلطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم وإطلاع الوزير الروسي على جهود مصر في هذا الصدد وأيضا الجهود التي تقوم بها الرباعية التي تضم فرنسا وألمانيا والأردن مع مصر وجهود المصالحة الفلسطينية. 


وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار كل أطر التنسيق بين البلدين على المستوى الوزراي ودون الوزراي، وسيتم تحديد قريبا اجتماعات آلية ٢ زائد ٢ على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، لافتا إلى أنه تم كذلك مناقشة التطورات في سوريا وليبيا.


وقال شكري إن المناقشات تطرقت أيضا إلى قضية سد النهضة والمسار الإفريقى ومفاوضات كينشاسا ووجدت تفهما من قبل الوزير الروسي.

شكري لافروف سامح شكري وزير الخارجية سيرجي لافروف القاهرة وموسكو

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