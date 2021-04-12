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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس عبد الدايم: الفنانون المشاركون فى موكب المومياوات الملكية صورة مشرفة للإبداع المعاصر

صدى البلد

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فنانى دار الأوبرا الذين شاركوا في احتفالية موكب المومياوات الملكية وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

 

قالت د. عبد الدايم إن الفنانين المشاركين فى موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبا من قوى مصر الناعمة التى تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، وأضافت أنهم صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذى جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة موجهة الشكر لوزير السياحة والإثارة لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.

 

من جانبه قال د. العناني  إن دار الأوبرا تعد أفضل مكان لتكريم نجوم موكب المومياوات، ووجه الشكر لوزير الثقافة لدعمها الاحتفالية وإلى الفنانين المشاركين على أدائهم المبهر.

 

لافتاً إلى أن الموكب قد تصدر الأخبار والصفحات الأولى في جميع وسائل الإعلام العالمية، فقد تفوقوا على أنفسهم في هذا العرض الفني الحضاري السياحي التوعوي الفريد من نوعه،مؤكدا أن ما قدموه هو أفضل ترويج سياحي لمصر عبر التاريخ.


وتمنى أن ينظم عرض طوال العام لموكب المومياوات بالأوبرا لإبراز الهوية الوطنية المصرية واستثماره في عروض خارجية بمختلف دول العالم وأن الجهد الذي بذلوه منذ بداية إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التي جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصري يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، بالإضافة إلى إبراز كافة جهود وإنجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية في موكب جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.

 

وكانت الاحتفالية تضمنت فيلما تسجيليا ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والآثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريما للفنانين.

إيناس عبد الدايم وزير السياحة دار الأوبرا الثقافة والفنون الدكتور خالد العناني موكب المومياوات موكب المومياوات الملكية الدكتورة ايناس عبد الدايم العناني وزير السياحة والآثار

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