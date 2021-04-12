عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاصرت ثلاثة حروب وثورتين.. وفاة جدة الصحفي حسن كامل عن عُمر يناهز ١٠٣ سنه في سوهاج

صدى البلد

شيع المئات من أهالي قرية بيت داود بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، جثمان الحاجة حميدة سلطان التي تبلغ من العمر 103 سنوات، وهي جدة الزميل حسن كامل الصحفي، والتي فارقت الحياة مساء أمس الأحد، دون أن تشكو من أية أمراض إلا قبل وفاتها بأشهر قليلة.

وقال "كامل" أن جدته لديها 118 حفيد، وأكثريتهم أصبحوا أجدادًا حيث يبلغ عمر أصغر أبناءها 66 عامًا.

 

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

 

وأكد الصحفي حسن كامل أنه جدته عاصرت العديد من المعارك والحروب مثل حرب (48 و67 و73) وأيضًا ثورتي (19 و52)، موضحًا أنها لم تمرض سوى أيام قليلة وتوفيت وفاة طبيعية بمنزل العائلة على الرغم من معايشتها مع الأسقام والأوبئة التي ظهرت طيلة حياتها مثل الكوليرا وكورونا.

ووسط دموعًا منهمرة وحزنًا شديدًا قال "حسن" إن جدته كانت من مواظبة على أداء الصلاة والصوم باستمرار خاصة في شهري رجب وشعبان ويومي الاثنين والخميس في الأيام العادية وإخراج الصدقات لليتامى والمساكين، مضيفًا أنها كانت طيبة الذكر ويحبها أهالي القرية وكل من يعرفها في البلاد المجاورة حيث إنها كانت تصل الأرحام وتودهم.

محافظة سوهاج جرجا الصلاة والصوم حفيد وفاة معمرة

موضوعات متعلقة

أهالي سوهاج يُزينون الشوارع والحواري لاستقبال شهر رمضان الكريم

نائب سوهاج يهاجم الحكومة: لولا مبادرات الرئيس ما رأي المواطن أي شيء من الدولة

ترشيحاتنا

العربية: روسيا ترعى اجتماعات مكثفة لحل أزمة سد النهضة

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

امساكية رمضان 2021 .. تعرف على عدد ساعات الصيام ومواقيت آذان الصلوات الخمس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بالعاصمة باريس

من هنا بدأت الخناقة.. ممثل شاب سبب الأزمة بين عمرو أديب ومحمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

842 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد