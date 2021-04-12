عاصرت ثلاثة حروب وثورتين.. وفاة جدة الصحفي حسن كامل عن عُمر يناهز ١٠٣ سنه في سوهاج

شيع المئات من أهالي قرية بيت داود بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، جثمان الحاجة حميدة سلطان التي تبلغ من العمر 103 سنوات، وهي جدة الزميل حسن كامل الصحفي، والتي فارقت الحياة مساء أمس الأحد، دون أن تشكو من أية أمراض إلا قبل وفاتها بأشهر قليلة.

وقال "كامل" أن جدته لديها 118 حفيد، وأكثريتهم أصبحوا أجدادًا حيث يبلغ عمر أصغر أبناءها 66 عامًا.

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وأكد الصحفي حسن كامل أنه جدته عاصرت العديد من المعارك والحروب مثل حرب (48 و67 و73) وأيضًا ثورتي (19 و52)، موضحًا أنها لم تمرض سوى أيام قليلة وتوفيت وفاة طبيعية بمنزل العائلة على الرغم من معايشتها مع الأسقام والأوبئة التي ظهرت طيلة حياتها مثل الكوليرا وكورونا.

ووسط دموعًا منهمرة وحزنًا شديدًا قال "حسن" إن جدته كانت من مواظبة على أداء الصلاة والصوم باستمرار خاصة في شهري رجب وشعبان ويومي الاثنين والخميس في الأيام العادية وإخراج الصدقات لليتامى والمساكين، مضيفًا أنها كانت طيبة الذكر ويحبها أهالي القرية وكل من يعرفها في البلاد المجاورة حيث إنها كانت تصل الأرحام وتودهم.