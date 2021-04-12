كشف لغز العثور على جثة شخص مجهول بمياه النيل بالمنصورة
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور علي جثة شخص مجهول في العقد الرابع من العمر بمياه النيل خلف منطقة " مساكن الري " بالمنصورة.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لقسم ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل خلف منطقة " مساكن الري " دائرة قسم ثان المنصورة.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر " يرتدي ملابسة كاملة " بنطال وبلوفر وجاكت بني اللون " ولا ينتعل حذاء ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية والجثة في حالة إنتفاخ ، ولم يعثر بحوزته علي ثمة أوراق تدل علي شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي بالمنطقة المشار اليها وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.
وورد تقرير مفتش الصحة يقيد وجود إتساع بحدقتي العين وتوقف بعضلة القلب ووجود نزيف من الفم وأنتفاخ بالوجه والرقبة والبطن ووجود تحلل باليدين والساقين - إدعاء حادث غرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم إخطار قسم الأدلة الجنائية التصوير الجثة ورفع بصماتها.
و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٥٧١ إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص وإتخاذ إجراءات النشر والعرض على النيابة العامة