كشف لغز العثور على جثة شخص مجهول بمياه النيل بالمنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور علي جثة شخص مجهول في العقد الرابع من العمر بمياه النيل خلف منطقة " مساكن الري " بالمنصورة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لقسم ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل خلف منطقة " مساكن الري " دائرة قسم ثان المنصورة.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر " يرتدي ملابسة كاملة " بنطال وبلوفر وجاكت بني اللون " ولا ينتعل حذاء ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية والجثة في حالة إنتفاخ ، ولم يعثر بحوزته علي ثمة أوراق تدل علي شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي بالمنطقة المشار اليها وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وورد تقرير مفتش الصحة يقيد وجود إتساع بحدقتي العين وتوقف بعضلة القلب ووجود نزيف من الفم وأنتفاخ بالوجه والرقبة والبطن ووجود تحلل باليدين والساقين - إدعاء حادث غرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم إخطار قسم الأدلة الجنائية التصوير الجثة ورفع بصماتها.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٥٧١ إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص وإتخاذ إجراءات النشر والعرض على النيابة العامة