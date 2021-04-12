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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر للتأمين بطلا لدوري الشطرنج المصري 2021

صدى البلد

اختتمت منافسات الدوري العام الممتاز أ للشطرنج ، الذي ينظمه الإتحاد المصري للشطرنج برئاسة د. هشام الجندي   لموسم 2020-2021 بفوز فريق مصر للتأمين، بقيادة المدير الفني رضا جميل بلقب ودرع الدوري العام هذا الموسم، فائزا بالمباراة النهائية علي فريق الشرقية للدخان ، محققا بذلك الفوز بجميع مبارياته خلال الدوري بمجموع نقاط 63 ونص وبفارق كبير عن أكبر منافسيه .

وأدار المباراة تحكيميا الحكم جابر منير ، ومراقب المباراة الحكم الدولي محمد فاروف ممثلين للجنة الحكام برئاسة العميد سعيد حسانين  .

 

 وشهدت المباراة الختامية حضور ريهام يحي ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة والتي أشادت بحالة الانضباط بقاعة اللعب والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والروح الرياضية العالية التي اتسم بها اللاعبين.

 

و  مدحت سيد محمد عضو مجلس ادارة ورئيس قطاع الشئون الماليةبشركة مصر للتأمين عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لمجهود كبير من أعضاء الفريق "لاعبين وجهاز فني وإداري"مع دعم كامل حظى به الفريق من مجلس الإدارة آملين في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.

 

 يذكر ان فريق مصر للتأمين يضم كل من : محمد حسن ، إداري- أحمد بركات مدرب - واللاعبين : عصام أحمد - عبد الرحمن هشام - محمد عماد عبد النبي- حاتم سيد ابراهيم- أدهم فوزي - كريم وجيه - محب امير - أدهم محمد قنديل - شريف اشرف - ماركو فادي - ولاء عبد الخالق ثروت - عمرو محمد - احمد محمد قنديل و محمد هاني كمال تحت16 - كيفين جورج ميشيل وأدهم حسام محمد تحت 12 .

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