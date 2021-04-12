عميد آداب القاهرة يعلن تقديم الأنشطة الطلابية أونلاين في رمضان

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، تقديم الأنشطة الطلابية في شهر رمضان بالفصل الدراسي الثاني “أونلاين”.

وقال “شاهين”، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم تقديم نشاطات للطلاب في شهر رمضان أونلاين على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أنه لا توجد نشاطات تلزم الطالب بالحضور في الكلية.

وأضاف عميد كلية الآداب أن الاعتماد على التعليم الإلكتروني أثناء شهر رمضان هدفه الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدم إجهادهم في فترة الصيام.

وأشار إلى أن الكلية ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بمواعيد المحاضرات، منوهًا بأن المنصة تتمتع بمرونة كبيرة في طرح المقررات والبرامج الدراسية ووجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها.



وألمح إلى أن الطلاب مؤهلون بشكل كافٍ للتعلم عبر المنصة بعد تقديم الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لزيادة مهاراتهم على المنصة الإلكترونية.