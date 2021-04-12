عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يعلن تقديم الأنشطة الطلابية أونلاين في رمضان

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، تقديم الأنشطة الطلابية في شهر رمضان بالفصل الدراسي الثاني “أونلاين”.

 

 وقال “شاهين”، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم تقديم نشاطات للطلاب في شهر رمضان أونلاين على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أنه لا توجد نشاطات تلزم الطالب بالحضور في الكلية.

 

وأضاف عميد كلية الآداب أن الاعتماد على التعليم الإلكتروني أثناء شهر رمضان هدفه الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدم إجهادهم في فترة الصيام.

txt

ننشر أسماء الفائزين من جامعة القاهرة بجوائز الدولة

 

وأشار إلى أن الكلية ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بمواعيد المحاضرات، منوهًا بأن المنصة تتمتع بمرونة كبيرة في طرح المقررات والبرامج الدراسية ووجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها.


وألمح إلى أن الطلاب مؤهلون بشكل كافٍ للتعلم عبر المنصة بعد تقديم الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لزيادة مهاراتهم على المنصة الإلكترونية.

الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان جامعة القاهرة كلية الاداب الانشطة الطلابية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي: جامعة القاهرة تتصدر جوائز الدولة لعام 2020

رئيس جامعة القاهرة يستقبل 100 طفل ضمن احتفالية يوم اليتيم

فتح باب التظلمات بكلية الآداب جامعة القاهرة .. اليوم

كلية الآداب بجامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب

ترشيحاتنا

العربية: روسيا ترعى اجتماعات مكثفة لحل أزمة سد النهضة

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

امساكية رمضان 2021 .. تعرف على عدد ساعات الصيام ومواقيت آذان الصلوات الخمس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بالعاصمة باريس

من هنا بدأت الخناقة.. ممثل شاب سبب الأزمة بين عمرو أديب ومحمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

842 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

بخلاف العلاوة الدورية.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد