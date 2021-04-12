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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكافة المراحل التعليمية بنطاق محافظة بورسعيد وبورفؤاد ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام ، و دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم و مديرى الإدارات التعليمية .

واستعرض المحافظ ، مع الحضور المدارس التى تحتاج لأعمال صيانة شاملة والتى تشمل أعمال دهان المدارس و صيانة المرافق والشكل الجمالى بالمدارس ، حيث استمع المحافظ لمديرى المدارس حول متطلبات الصيانة الشاملة التى تحتاجها كل مدرسة على حدة بكافة المراحل التعليمية والتعليم الفنى .

 

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ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين مديرى الإدارات التعليمية والمدارس وذلك لتحديد متطلبات المدارس التى تحتاج صيانة شاملة ورفع كفاءة وفقا لخطة عمل زمنية محددة .

 

وشدد محافظ بورسعيد، على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية ، مؤكدا على توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس و تحقيق افضل مستوى تعليمى للطلاب .

 

ولفت الغضبان ، إلى أن بورسعيد شهدت طفرة فى قطاع التعليم وخاصة التعليم الفنى ووفرت المدارس الفنية التكنولوجية والفندقية، بالإضافة للتوسع فى مدارس التمريض بالمحافظة .

 و شدد محافظ بورسعيد، على رفع كفاءة وتطوير  مجموعة مدارس "المهندس  على سليمان " بحى الضواحى نظرا لموقعها فى مدخل بورسعيد خاصة بعد افتتاح الميناء البرى الجديد وأعمال التطوير التر شهدتها المنطقة ، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت طفرة شاملة على كافة المستويات تحقيقا للتنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة .

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IMG-20210412-WA0043
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