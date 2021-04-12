842 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، رصدت الوزارة 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات بالوباء في المملكة 399277 حالة.

وسجلت الوزارة 706 حالات تعافٍ جديدة من وباء كورونا، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 384027 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765‏ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.