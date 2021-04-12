امساكية رمضان 2021 .. تعرف على عدد ساعات الصيام ومواقيت آذان الصلوات الخمس

امساكية شهر رمضان .. يبحث عنها كثير من المواطنين مع اقتراب الصيام وذلك لمعرفة عدد ساعات الصيام ، وتشمل امساكية رمضان مواقيت الآذان للصلوات الخمسة ووقت الإمساك عن الطعام وشروق الشمس .

عدد ساعات الصيام2021



ووفقا للحسابات الفلكية يصل عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان إلى 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة ونستعرض إمساكية رمضان 2021 لنجد أن اليوم الأخير تصل عدد ساعات الصوم فيه إلى 15:35 ساعة. ووفقا للحسابات الفلكية وتشمله إمساكية رمضان 2021 فإن رمضان سيتم 30 يوما.

و أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 إبريل 2021م.

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابعت: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضاً.

وأفادت: وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.