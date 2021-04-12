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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

100 نائب برلمانى يتلقون لقاح الوقاية من فيروس كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،أعضائه بقدوم شهر رمضان الكريم .

وقال فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم :تهل علينا بعد ساعات قليلة نسمات شهر رمضان الكريم، شهر القرآن، والرحمة، والعمل الصالح، والمغفرة.

وتابع:"بهذه المناسبة الجليلة، أتوجه باسمى واسمكم بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه خاص، وللأمة الإسلامية بوجه عام، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، وكل عام وأنتم بخير".

فيما واصل أعضاء مجلس النواب تلقيهم  للقاح الوقاية من فيروس كورونا ،وتخطى  عدد الاعضاء الذين  حصلوا على اللقاح  أكثر من  ١٠٠ عضو من أجمالى ٥٩٥، عدد أعضاء المجلس.

ويواصل القطاع الطبى التابع لمجلس النواب ،عمله خلال الأيام القادمة لتطعيم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بلقاح كورونا.

كان مجلس النواب قد بدأ اليوم ،فى تطعيم أعضائه بلقاح كورونا ،يأتى ذلك على خلفية الأزمة التى نشبت دامل القاعة أمس بسبب اعتراض النواب على عدم تلقيهم اللقاح لاسيما لتواجدهم الدائم بين الجماهير فى الدوائر الانتخابية.

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