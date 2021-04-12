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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. بني سويف تحصد برونزية بطولة الجامعات المصرية للإسكواش ... التعليم تحدد نظام عقد امتحانات طلاب المدارس في رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع "صدى البلد"  اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

بني سويف تحصد برونزية بطولة الجامعات المصرية للإسكواش

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية والهيئة القبطية الإنجيلية لتوفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوى الهمم

تعليمات جديدة من التعليم للمديريات بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

قرارات نهائية .. التعليم تحدد نظام عقد امتحانات طلاب المدارس في رمضان

بمشاركة طلاب العلوم والتكنولوجيا|مصر الخير تجهز كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجا


فوز 4 علماء بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان
 

التعليم العالى: بروتوكول تعاون وندوة بمعهد الفلزات لربط البحث العلمي بالصناعة
 

اليوم .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول تٱهيل الشباب نحو الابتكار
 

أحبار التعليم نظام الامتحانات أخبار الجامعات وزارة التعليم اخبار وزارة التعليم العالي

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