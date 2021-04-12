منع الدخول بدون تصريح.. قيادات أمن العمرة تعلن عن الخطط الأمنية خلال شهر رمضان

أعلنت قيادات أمن العمرة، عن الخطط الأمنية خلال شهر رمضان، قائلين: إنه سيتم إتباع الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة من أجل الوقاية من كورونا.

وأكدت القيادات، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بعدم السماح للوصول إلى المسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريح، ثانيا عدم السماح للوصول إلى المسجد الحرام فرادا.

وتابعت أنه سيكون وصول المعتمرين للمسجد الحرام عبر مراكز التجمع فى مواقف السيارات، حيث أنها أربعة مواقف، ومنها إلى المحددات الداخلية.

وأشارت إلى أن هناك مسارات للمعتمرين وأخرى للمصلين، كما تم تحديد مسارات خاصة فى الطرق المؤدية من وإلى المسجد الحرام وكذلك فى مساحاته، بالإضافة إلى وضع مرفقات للصلاة، وكل ذلك لضمان التباعد الجسدى.