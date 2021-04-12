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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..5.51 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مفوضية الانتخابات

صدى البلد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ترحيبها بالمساهمة البالغة 5.51 مليون يورو والتي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وسيسهم التمويل الأوروبي كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في اكتوبر 2021.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث: "ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسيةً في ضمان وجود برلمانٍ وحكومةٍ يمثلان جميع العراقيين. ومن خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم."

وتأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة بالإضافة إلى تمويلٍ من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار أمريكي.

ونيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 8 ابريل اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تمويل المشروع وإدارته. 

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت نهاية شهر  مارس الماضي، على حلّ المجلس في تاريخ 7 اكتوبر 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 اكتوبر 2021.

 

العراق الاتحاد الأوروبي مجلس النواب برنامج الانتخابات

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