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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصلاة مسيحية.. نجيب ساويرس يهنئ المسلمين بحلول رمضان

صدى البلد

هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم . 

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي تويتر : “رمضان كريم علي مصر كلها و ان شالله كلنا نعمل خير في الشهر ده و نطلب من ربنا ان يبارك بلدنا و يحفظها من كل سوء ويبعد عننا مؤامرات الناس الأشرار” .

 

“ويبعد عننا مؤامرات الناس الأشرار” هي صلاة مسيحية تقال خلال صلوات الأقباط.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية أنه لم يثبث لديها رؤية هلال شهر رمضان لتعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان. وفي السعودية أعلنت المحكمة العليا فيها عدم رؤية الهلال. وفي ألمانيا أيضا تم الإعلان عن الثلاثاء كأول أيام رمضان.

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