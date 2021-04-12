بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، سيدة وصديقتها إلى محكمة جنايات الجيزة، على خلفية اتهامهما بقتل مهندس في أكتوبر لسرقته.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة الأولى "نادية" قامت بقتل مهندس أكتوبر بـ 28 طعنة، بمساعدة شريكتها في الجريمة "ابتسام".



وقالت المتهمة الأولى إنها تزوجت 3 مرات عرفيًا، وأن زوجها الشرعي التي أنجبت منه 4 أطفال، كان على علم بذلك، وأنها كانت تتقاضى 5 آلاف جنيه عن كل زيجة وتكون محددة المدة 15 يومًا، من راغبي المتعة في الملاهي الليلية، وأنها تعرفت على صديقتها "ابتسام" في ملهى ليلي بالهرم منذ 8 أشهر، وتقابلنا بالصدفة مع رجل يستقل سيارة فارهة وعرض عليهما ممارسة الجنس نظير حصول كل واحدة على 250 جنيها وذهبتا معه إلى شقته بأكتوبر، وبعد قضاء سهرة حمراء فوجئتا به يغلق باب الشقة أثناء استيلائهما على 400 جنيه من حافظة نقوده.



وأضافت المتهمة الثانية "ابتسام"، "يوم الجريمة اتفقت على العمل بأحد الملاهي الليلية الشهيرة، تمتلكها فنانة معروفة بالوسط الفني، وفوجئت أنهم رفضوا دخولنا الملهي بسبب زيادة وزننا"فغادرنا الملهي الكائن بشارع الهرم"؛ وعقب سيرنا في الشارع تقابلنا مع القتيل، وكان يقود سيارة فارهة، وطلب منا قضاء ليلة حمراء مقابل 250 جنيها لكل واحدة، وتوجهنا إلى الشقة فى منطقة أكتوبر، وأقمنا علاقة جنسية مع المجني عليه، ثم فوجئنا به يغلق باب الشقة ويرفض إعطاءنا المبلغ، فتشاجرنا معه وأمسكت السكين وسددت له 28 طعنة، حتى تحولت الشقة إلى بركة من الدماء وجميع ملابسنا الداخلية تلوثت بالدماء، وبمجرد أن تأكدت أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، جلسنا، وأخذنا قسطا من الراحة، قبل أن نقرر سرقة محتويات الشقة، وجمعنا الأجهزة الكهربائية، وبعد أن عثرنا على مفتاح الشقة، طلبنا سائق توكتوك، ونقلنا المسروقات إلى أول الطريق، وعدنا إلى منزلنا.



تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمتين، وبسؤالهما اعترفتا بتفاصيل الجريمة، وأنهما لم تقصدا قتل المجني عليه، بل حاولتا سرقته ، وأثناء محاولتهما الهروب بعد تخديره، وجدتا باب الشقة مغلقًا، وأثناء بحثهما عن المفتاح في ملابسه حاول منعهما واعتدى عليهما بالضرب، فأسرعت إحداهما إلى المطبخ، وأمسكت سكينا، وسددت له سيًلا من الطعنات، حتى تأكدتا من وفاته.