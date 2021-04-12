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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. عجمان تتصدر مستويات الإشغال الفندقي في الدولة

صدى البلد

تمكنت فنادق إمارة عجمان من تحقيق أعلى نسبة إشغال فندقي على مستوى دولة الإمارات، بفارق أكثر من 12 نقطة مئوية عن أقرب منافسيها وذلك رغم التحديات التي حملتها جائحة كورونا في سنة 2020، حيث وصلت نسب الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 75% في الربع الأول من العام 2021، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة إس تي آر البريطانية للإحصائيات.

 

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان: " فخورون بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة لتكاتف الجهود بين الدائرة وشركائها في قطاع الضيافة، كما نعمل جميعا نحو تحقيق رؤية موحدة وهدف مشترك في تسليط الضوء على إمارة عجمان كوجهة سياحية متميزة، وسنواصل جهودنا المشتركة للحفاظ على اعلى مستويات النجاح على امتداد العام".

 

وواصلت المؤسسات الفندقية في إمارة عجمان تحقيق نسب إشغال مرتفعة في إطار حرص حكومة عجمان على تعزيز قطاع السياحة في الإمارة والقطاعات ذات الصلة بما إنعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي المحلي.

 

وتواصل إمارة عجمان جذب الزوار والسياح بشواطئها الرملية البيضاء والممتدة، وثرائها التراثي والثقافي، ومحمياتها الطبيعية، وجبالها 

اقتصاد الامارات إمارة عجمان الاشغال الفندقى

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