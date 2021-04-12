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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السعودي استئناف النصر ضد عقوبة حمد الله

حمد الله
حمد الله

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رفض استئناف نادي النصر، ضد عقوبة إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

 

وكانت لجنة الانضباط، في وقت سابق، قررت إيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، بسبب تصرفه تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وأعلنت لجنة الاستئناف في بيان لها، اليوم الإثنين، رفضها استئناف نادي النصر ضد قرار إيقاف حمد الله.

 

ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق، ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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