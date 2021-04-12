نائب بالشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية للأجيال المقبلة

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على اهمية مشروع الدلتا الجديدة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، مؤكدا انه يمثل نقلة نوعية للجيل القادم، حيث أنه سيكون احد أهم المشاريع العملاقة الجديدة لاستصلاح نحو مليون فدان، ومساهمته في توفير عديد من فرص العمل.

الدلتا الجديدة

وأشاد "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" بمتابعة مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي الدلتا الجديدة، وذلك بحضو وزير الموارد المائية والري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى إلى ان هذا المشروع له أهداف متعددة، يأتي في مقدمتها إستصلاح أكثر من مليون فدان، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى.

جهود مبذولة



ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي يقوم بجهود كبيرة خلال هذه الفترة لتحقيق نهضة تنموية وإقتصادية بالبلاد، مؤكدا على قدرة المشروع في جذب أكبر عدد ممكن من السكان، وتقليل التكدس السكاني.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد إجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي “الدلتا الجديدة“، بحضور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، حيث إن هذا المشروع يستهدف إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتميز بنظم إدارية حديثة، تضم مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي.

