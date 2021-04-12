عميد سياسة واقتصاد : الدراسة لـ طلاب الدراسات العليا أونلاين خلال شهر رمضان

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، عن حقيقة تقليل ساعات اليوم الدراسى خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، أن الكلية تعمل على مساعدة الطلاب فى الأيام الدراسية خلال شهر رمضان، فتطبق الكلية نظام التعليم الهجين على طلاب البكالوريوس، والذى يدمج بين المحاضرات الحضورية والمحاضرات الاونلاين خلال المنصة الإلكترونية بالجامعة.

و اضاف " السعيد " بالنسبة لطلاب الدراسات العليا ستكون الدراسة خلال شهر رمضان ستكون " اونلاين " من خلال المنصة الإلكترونية للجامعة.

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح، إن الفصل الدراسي الثاني قد بدأ بنفس خطة التيرم الأول ، وفقا لخطة التعليم "الهجين" مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة، وتقسيم الطلاب على مجموعات مع تخصيص أيام محددة لكل فرقة دراسية، منعا للتجمعات بين الطلاب ومراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم.

