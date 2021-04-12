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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 نصائح لاختيار لاب توب للألعاب

أفضل 5 نصائح لاختيار
أفضل 5 نصائح لاختيار لاب توب للألعاب

في ظل تزايد محبي ألعاب الفيديو وتجاوز أعداد ممارسيها 3 مليار شخص فى العالم، حسب آخر الإحصائيات، ومع تطور ألعاب الفيديو التى تحتوى على تقنيات عالية للغاية، أصبحت الألعاب تتطلب أجهزة بقدرات معينة تستطيع تحمل إمكاناتها، خصوصا مع توجه شركات التكنولوجيا بالتركيز على إنتاج هواتف الألعاب وكذلك أجهزة لاب توب مخصصة للألعاب


وبحسب موقع Tom's Hardware فإن هناك العديد من العوائق التى تواجه كثيرين عند اختيار أو شراء جهاز لاب توب مخصص للألعاب، حيث لا يستطيع العديد من المستخدمين التفريق بينه وبين جهاز اللاب توب العادى المخصص لإنجاز أعمال بسيطة أو الدراسة وغيرها، والتى لا تتطلب نفس إمكانات لاب توب الألعاب.

 

وفيما يلى عدد من النصائح التى يمكنك اتباعها عند شراء لاب توب بتقنيات عالية مخصص للألعاب :

 

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1- التركيز على معالج ذو أداء قوى  

Avon 15" Gaming Laptop by Digital Storm


يجب أن يتم اختيار معالج قوى CPU يتناسب مع استعمالك لجهاز اللاب توب، ومن أهم الشركات المصنعة له شركات  Intel و AMD ، ومن أفضل معالجات إنتل  Core i5 و Core i7 من الجيل العاشر والحادى عشر، أما معالجات  AMD   فأفضلها Ryzen 5 SE و  Ryzen 7SE . 


2- التركيز على كارت شاشة قوى بإمكانات عالية 

GAMER LAPTOP SEEKER V23 | Gaming PCs | HI-TECH Computer


تتطلب ألعاب الفيديو الثقيلة كارت شاشة  GPU بإمكانات عالية جدا لمعالجة البيانات الجرافيكية لتوفير الفيديوهات بدقة عالية مثل 4K ، ومن أهم الشركات المصنعة  لـ GPU شركات Nvidia وIntel .  


3- اختيار لاب توب بذاكرة عشوائية بسعة عالية 

Gaming Laptops | Legion Laptops | Lenovo Egypt


هناك بعض أجهزة اللاب توب التى تأتى بذاكرة عشوائية حوالى 4 جيجا بايت رام فقط، ويجب ألا تقل الذاكرة العشوائية في جهازك عن 8 جيجا بايت رام، ويفضل أن تكون بسعة أكبر من ذلك، مع مساحة داخلية مناسبة. 


4- بطارية ذات سعة عالية 

Best Gaming Laptop – All in One Tech


وتعتبر البطارية من ضمن العوامل الرئيسية فى أجهزة لاب توب الألعاب حيث أنه كلما تكون البطارية بكفائة عالية وبسعة اكبر وتتحميل المزيد من الضغط ولا تتأثر باستخدام اللاب توب لفترة طويلة كلما كانت أفضل. 


5- اختيار شاشة كبيرة بجودة عالية 

Dell G5 5590 Laptop, Intel i7-9750H, 1TB+256GB, Ubuntu | B.TECH


يفضل أن يكون مقاس الشاشة كبير نسبيا حوالى 15 بوصة، بالإضافة إلى أنه يجب لا تكون جودة الشاشة أقل من OLED أو miniLED ويفضل أن يكون معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية.

 

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