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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذا المشروب بعد وجبة السحور

صدى البلد

ساعات قليلة تفصلنا عن أول وجبة سحور لـ رمضان 2021، ومع تناول الطعام بكثرة يصاب الكثير من الأشخاص بـ الإمساك.

وكشفت دراسة جديدة، أن تناول كوب من اللبن بالكركم، بعد الوجبات يساعد الجسم على تنظيم عملية الهضم، لذلك ينصح بتناوله بعد وجبة السحور اليوم.

ووفقا لموقع “timesnownews”، إن الإمساك ناتج عن الجفاف وصلابة الأكلات في المعدة، وهو ناتج عن ألياف كافية في النظام الغذائي، وعدم كفاية المياه.

وأفاد التقرير، إنه إذا تم تناوله في الليل يمكن لكوب من الحليب الدافئ أن يعزز النوم الجيد أيضًا، وقد تساعدك مركبات معينة في الحليب، مثل التربتوفان والميلاتونين، والتربتوفان فهي أحماض أمينية موجودة في مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على البروتين.

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 واللبن بالكركم يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الناقل العصبي المعروف باسم السيروتونين (هرمون الشعور بالسعادة)، ولا ينتج الجسم الميلاتونين في النهار بسبب ارتباطه بالدورة اليومية ويعتقد الكثيرون أيضًا أنه هرمون للنوم، سواء كان له تأثير مباشر على النوم أو كمؤشر زمني، بداية من الفسيولوجية الطبيعية. 

كما يحتوي اللبن بالكركم على نسبة عالية من البروتين وهذا هو السبب في أن الحليب قد يسهل أيضًا فقدان الوزن وأهداف بناء العضلات، والبروتينات هي اللبنات الأساسية لجميع العمليات في جسم الإنسان، وخاصة الحيوية لبناء العضلات، يمكن للبروتين الموجود في الحليب أن يجعلك تشعر بالشبع ويحد من آلام الجوع مع الاستمرار في توفير التغذية. 

 

 

السحور الامساك اللبن فوائد اللبن الكركم

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