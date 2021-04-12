الأوقاف: إهداء المؤسسات الدينية بإندونيسيا 300 نسخة من ترجمة معاني القرآن

أهدى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة (300) نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية, لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم, وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتأدية صلاة التراويح طوال شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن الضوابط التي وضعتها الوزارة ضرورة إحضار المصلي الشخصي وارتداء الكمامة قبل دخول المسجد واستمرار غلق دورات المياه والحفاظ على التباعد، وألا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة.

وأكدت الوزارة أنه في حالة مخالفة الضوابط سيتم غلق المسجد لحين تقديم تعهد رسمي من رواد المسجد بالانضباط والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وأعلنت الأوقاف، أن المساجد التي سيتم تأدية صلاة التراويح فيها: مساجد آل البيت، مسجد الحسين، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة عائشة، والسلطان حسن - الإمام الشافعي - الإمام الليثى - المسبح - الغوري-رقية بنت الرسول - سكينة بالإضافة إلى مسجد النور بالعباسية، ومسجد الفتح برمسيس. وكل المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمحافظات.



وأضافت، أن هناك تعليمات أن من سيؤم المصلين إمام معتمد من الأوقاف وسيكون مسؤول مسؤولية مباشرة مع العمال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حال عدم الالتزام سيتم غلق المسجد ومنع الصلاة فيه، وإحالة إمام المسجد للتحقيق.