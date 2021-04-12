عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إهداء المؤسسات الدينية بإندونيسيا 300 نسخة من ترجمة معاني القرآن

صدى البلد

أهدى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة  (300) نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية, لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 

وقالت وزارة الأوقاف إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم, وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

 

وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط  لتأدية صلاة التراويح طوال شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن الضوابط التي وضعتها الوزارة ضرورة إحضار المصلي الشخصي وارتداء الكمامة قبل دخول المسجد واستمرار غلق دورات المياه والحفاظ على التباعد، وألا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة.

 

وأكدت الوزارة أنه في حالة مخالفة الضوابط سيتم غلق المسجد لحين تقديم تعهد رسمي من رواد المسجد بالانضباط والالتزام بالضوابط الاحترازية.

 

وأعلنت الأوقاف، أن المساجد التي سيتم تأدية صلاة التراويح فيها: مساجد آل البيت، مسجد الحسين، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة عائشة، والسلطان حسن - الإمام الشافعي - الإمام الليثى - المسبح - الغوري-رقية بنت الرسول - سكينة بالإضافة إلى مسجد النور بالعباسية، ومسجد الفتح برمسيس. وكل المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمحافظات.


وأضافت، أن هناك تعليمات أن من سيؤم المصلين إمام معتمد من الأوقاف وسيكون مسؤول مسؤولية مباشرة مع العمال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حال عدم الالتزام سيتم غلق المسجد ومنع الصلاة فيه، وإحالة إمام المسجد للتحقيق.

وزارة الأوقاف لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأوقاف صلاة التراويح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تعرف على آخر أسعار الذهب بالأسواق

بعد حقن فيفي عبده بالخطأ واجراء جراحة .. ما عقوبة الإهمال الطبى ؟

قصه نجاح السيارات الصينية عالميا .. أصل الحكاية

مصادر: رفض رفع الحصانة عن شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

سيارات شاركت في اشتعال المنافسة بين الأهلي والزمالك.. صور

الكويت.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن صلاة التراويح في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

تحرك قانوني من الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة حول بطولة الشباب

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

الكويت.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن صلاة التراويح في رمضان

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد