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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطباء مستشفى أسوان الجامعى ينجحون في إنقاذ حياة مواطن مصاب بقطع في أوتار الرقبة

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

نجح فريق طبى بمستشفى أسوان الجامعى، اليوم الإثنين، في إنقاذ حياة مواطن وصل إلى المستشفى مصابا بقطع فى أوتار الرقبة، وكانت حالته متأخرة.

 

وأوضح بيان لمستشفى أسوان الجامعى  بأن المواطن "على .م.ع " من أهالى منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ويبلغ من العمر 42 سنة، وصل إلى المستشفى وكان يعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية، إثر وجود جرح في منتصف الرقبة بمنطقة الحلق وجرحين قطعيين بالرسغ الأيمن والأيسر وجرح طعني شبه نافذ بمنطقة ما فوق المعدة.

 

وأشار بيان المستشفى إلى أنه بعد تدخل الفريق الطبى، تم عمل إنعاش قلبي رئوي بواسطة أطباء عناية الإصابات، وتبين وجود تهتك بالفص الأيسر للكبد وتم عمل استكشاف بمنطقة الرقبة وتبين وجود إصابة بممر الهواء للحنجرة وتم إصلاحه بواسطة أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة، وتم عمل استكشاف جراحي وإصلاح الأوتار المصابة بالرسخ الأيسر بواسطة أطباء التجميل والإصلاح، والمريض بحالة صحية مستقرة وتم إيداعه بقسم عناية ما بعد العمليات. 

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وقد شارك فى الجراحة، التى استمرت لمدة 8 ساعات، أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة: عصام أبوالمجد وشريف فراج وسلمي أسامة"، وأطباء قسم التجميل والإصلاح: "عمرو بهاء وأحمد صلاح"، وأطباء قسم الجراحة العامة: "أحمد مغربى ومحمود حسانى ومحمود ربيع وأحمد رضوان"، وأطباء قسم التخدير والعناية المركزة: "طه الطيرى ومحمد الأمير ومحمد الانصارى وآلاء عطية".

 

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم .

 

وأوضح المحافظ بأن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الإلتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة ، والإقتصار على إستقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن ، مع أهمية الإلتزام بعدم إصطحاب الأطفال للصلاة ، وكذا الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد ، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالإعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها .

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أسوان مستشفي الجامعي عملية الأنف الحلق

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