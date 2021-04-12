للعام الثاني على التوالي .. كورونا يبدل عادات الدول العربية في رمضان.. حظر تجول جزئي في الكويت والعراق.. و8 دول تقيم صلاة التراويح بشروط فى المساجد

الوباء يعصف بروحانيات الشهر الكريم

تخفيف صلاة التراويح في السعودية إلى 5 تسليمات

تمديد حظر التجول الجزئي في الكويت

منع إقامة خيم الإفطار في الإمارات

ساعات قليلة، ويستقبل العالم العربي والإسلامي شهر رمضان المبارك، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، والموجات والسلالات الجديدة له، ما يثير قلقًا كبيرًا من انتشاره خاصة مع جهود ومحاولات الدول لاحتوائه.

ومع قرب استقبال الشهر الكريم، أعلنت الكثير من الدول العربية، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تكييف أداء العبادات كالصلوات وصلاة التراويح وحملات الإفطار الجماعية وإخراج الزكاة بما يتناسب مع أمن وسلامة الصائمين.

وفي السطور التالية نرصد أبرز استعدادات الدول لشهر رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا.

السعودية



وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات، مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت هيئة الشئون الإسلامية بالسعودية مدة صلاة التروايح والقيام، قائلة إنها لن تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع المساجد بالمملكة.

الكويت



أعلنت الكويت عن تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد حتى 22 أبريل الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

ويبدأ الحظر الجزئي في الكويت من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، إلا أنه يسمح بخدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجرا، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها.

العراق



لا تزال وتيرة إصابات فيروس كورونا في العراق تزداد بصورة واسعة، ما دفع وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاثنين، لتهديد المواطنين بفرض حظر شامل بسبب "عدم الالتزام" بإجراءات الوقاية من كورونا.

وأعلن التميمي اليوم الاثنين، عن توصيات وإجراءات ستتخذها السلطات لشهر رمضان المبارك، منها أن يكون حظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، مع السماح للمطاعم في مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل".

الإمارات



أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال شهر رمضان ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

كما أعلنت عن منع إقامة خيم الإفطار العائلي والمؤسسي والخيم الرمضانية التجارية والتي تقدم بها خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة والتي عادةً ما تكون مصاحبة للفنادق والمطاعم والوجهات السياحية المختلفة، كما قررت أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد-19.

سلطنة عمان



قررت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا في سلطنة عمان، حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة 09:00 مساءً إلى الساعة 04:00 صباحا طوال أيام شهر رمضان، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما أعلنت الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية، مثل موائد إفطار صائم، في الجوامع والمساجد، وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

وقررت اللجنة، حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية خلال شهر رمضان.

الأردن

تواصل السلطات الأردنية، العمل بحظر التجول الشامل خلال شهر رمضان، وذلك ليوم الجمعة والحظر الجزئي الليلي الذي يستمر حتى منتصف مايو المقبل وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة "كورونا".

صلاة التراويح

قررت 8 دول، إقامة فروض الصلوات اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، وذلك مع وضع تدابير احترازية بشأنها، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطار الجماعي، والتطعيم ضد كورونا.

واشتملت قائمة الدول على السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر.

