الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يستغيث من من داخل فرن أحد المخابز

نجحت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل "فرن" خاص بأحد المخابز وأعقب ذلك ظهور (شخص آخر) إدعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وإضرام النيران به على سبيل الدعابة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (طالبان بالتعليم الفنى – مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب) بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، وقيامهما بدعوة ( طفل – مقيم بدائرة القسم) لداخل أحد المخابز "متوقف عن العمل منذ 3 أشهر ، كائن بدائرة القسم – مستأجر لأحد الأشخاص" وقيام أحدهما بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول ، وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلباته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .