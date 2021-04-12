المنيا.. افتتاح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية فى ابوقرقاص

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا معرضا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة والمقام بمركز أبوقرقاص ، والذي تنظمه أمانة الحزب بالمركز تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتماشيا مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس وفى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .

حضر الافتتاح وليد عبد القوى أمين مساعد تنظيم المحافظة ومحمد محمود أبو الفتوح منسق المبادرة ، ووائل عثمان منسق مساعد المبادرة ، والأمناء المساعدين ابراهيم حسانين ، وفاروق عبد المعز ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة أبوقرقاص .

وقال وليد عبد القوى ان المعرض ياتى ضمن سلسلة من المعارض والقوافل الغذائية المتحركة التي ينظمها الحزب بكافة مراكز المحافظة خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف علي المواطنين وان المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وجميع أنواع المكسرات والعسل والعصائر وياميش رمضان ، والمنظفات ، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات اللحوم ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين ٢٠% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية .

وأضاف عبد القوي أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، والعمل على توفير المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلى.



وفي سياق متصل وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات، خلال الكتاب الدوري رقم "43" لسنه 2021، بضرورة الالتزام التام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

قال محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر حزمه من القرارات ، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا للقواعد والمعايير المنوط بها لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح .

أشار المحافظ، أنه تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، يجب الالتزام بأن لا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، واقتصار استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى والتي بها أماكن لهن، الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح، وعدم استقبال المصلين بالمساجد لأداء صلاة التهجد، بالإضافة للالتزام بعدم الاعتكاف بالمساجد.

ووجه بحظر إقامة موائد الرحمن ، سواء في الأماكن المفتوحة في الشوارع – الميادين – ساحات المساجد – مداخل الأبنية السكنية، أو الأماكن المغلقة.

كما وجه بحظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء المفتوحة او المغلقة، أو في الشوارع والميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال المرور الميداني ومتابعة الحالة العامة لوسائل المواصلات ومواقف السيارات، وبالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الدولة الشاملة والحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.