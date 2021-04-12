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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يطلق مشروع صكوك الأضاحي ويوجه بتكثيف المرور على المساجد

صدى البلد

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم الاثنين بمديري المديريات الإقليمية عبر الفيديو كونفرانس بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

 

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أنه لابد من الحفاظ على المساجد دعويًّا وفكريًّا والالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك ، وأنه من غير المسموح إقامة أي أنشطة بدون تصريح مسبق.

 

وأضاف جمعة أن صلاة القيام في شهر رمضان هذا العام ستقام  وفق الضوابط الاحترازية التي سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف ، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

 

وخلال الاجتماع أعلن الوزير عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام 1442هـ مع بداية شهر رمضان المبارك.

 

وأشار إلى تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم، حيث تتضمن الأنشطة الدعوية الإلكترونية البرامج التالية :

 

1. برنامج “رؤية للفكر المستنير” لوزير الأوقاف ، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم .


2. برنامج “ملتقى الفكر الإسلامي” الذي يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية .
3. برنامج ” فإني قريب ” من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف ، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار .
4. برنامج ” حديث الروح ” على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة .
5. برنامج ” مساجد مصر ” تقديم شباب أئمة الأوقاف ، على القناة الأولى والفضائية المصرية.
6. برنامج ” مع الصائمين ” لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني .

9. برنامج ” خاطرة رمضان ” على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات .


10. برنامج ” خاطرة دعوية ” لوزير الأوقاف ، ويذاع أربع مرات يوميًّا .
 

11. الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان ، وذكرى يوم بدر ، وفتح مكة ، وليلة القدر .


12. بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل .

13. برنامج “صباحنا مصري” فقرة خاصة عن “المرأة واعظة” على الفضائية المصرية.

 

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أنه سيتم تكريم أفضل المديريات أداء في رمضان , وذلك بصرف مبلغ خمسين ألف جنيه لقيادات أفضل مديرية (أ) أداء في رمضان على مستوى الجمهورية , وثلاثين ألف جنيه لأفضل مديرية (ب) أداء في رمضان على مستوى الجمهورية , وعشرين ألف جنيه لأفضل اثنين من القياديين "ممتازة أو عليا أو إشرافية" بالديوان بواقع عشرة آلاف جنيه لكل واحد منهما .

وزير الاوقاف شهر رمضان محمد مختار جمعة صلاة القيام الضوابط الاحترازية صكوك الأضاحي

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