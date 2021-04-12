وزير التموين: لن يتم استبعاد مستفيدي مبادرة إحلال السيارات من الدعم

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وقال المصيلحي إنه دعماً لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً استمرارهم في صرف الدعم التمويني والخبز أيضاً.

وأشار المصيلحي إلى أن تلك التوجيهات تأتى في إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات والتي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.