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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحلة حرجة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من مرحلة حرجة لتفشي فيروس كورونا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا تمر بمرحلة حرجة، محذرة من ارتفاع الإصابات بالفيروس بشكل متزايد.

وأشارت ماريا فان خيركوف رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء في "بضعة أشهر" حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وتابعت: "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء.. إن مسار هذه الجائحة في ازدياد مستمر وتتنامى بشكل مطرد.. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحة.. في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن وباء كورونا لا يزال بعيدا عن نهايته، مشيرا إلى وجود أسباب تدعو للتفاؤل مثل انخفاض الإصابات والوفيات خلال أول شهرين من العام الجاري، وهو ما يظهر إمكانية مواجهة الفيروس وسلالاته.

وأضاف مدير الصحة العالمية في إيجاز صحفي أن جائحة كورونا أظهرت أن قدرة التصنيع العالمية غير كافية لتقديم اللقاحات وغيرها من المنتجات الصحية الأساسية بسرعة وبشكل منصف إلى معظم دول العالم.

وأشار أدهانوم إلى أن "كوفيد-19" لا يشبه الإنفلونزا، موضحا أن كثير من الشباب والأصحاء فقدوا أرواحهم بسبب المرض، وأن المنظمة لا تزال تدرس العواقب طويلة المدى لفيروس كورونا وآثاره على المتعافين.

وأوضح أن عديد من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، أبلغوا عن أعراض طويلة المدى بينها الإرهاق والدوخة والرعشة والصداع والأرق والاكتئاب وآلام المفاصل وضيق التنفس وغيرها.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من استمرار الإقبال على المطاعم والنوادي والملاهي وازدحام الأسواق في بعض البلدان، مع استمرار انتقال وتفشي عدوى كورونا فيها، مضيفا أن عدد قليل من الناس يتخذون الاحتياطات.

وأكد أدهانوم أن المنظمة ترغب في إعادة فتح الأنشطة المختلفة في المجتمعات واستئناف السفر والتجارة، لكن في الوقت الحالي تمتلئ وحدات العناية المركزة في العديد من البلدان بمرضى كورونا ويموت كثيرون منهم.

كما أعلنت  منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على خطة لزيادة إنتاج اللقاحات في العالم، محذرة من الارتباك والتراخي وعدم الاتساق في إجراءات الصحة العامة.

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