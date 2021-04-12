ازدحام شديد بموقف المحطة بطنطا لعدم وجود ميكروباصات وأتوبيسات

شهد موقف محطة قطار طنطا ازدحاما شديدا فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك لعدم كفاية أتوبيسات وسيارات خط طنطا محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.



وأوضح المهندس محمد النحاس أحد أهالى قرية محلة مرحوم وصاحب حملة جمع التوقيعات لتوفير وسيلة مواصلات لأهالي القرية لتوصيل رسالتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير وسيلة مواصلات كريمة آدمية.



ووجهوا فى رسالتهم لرئيس الجمهورية تزامناً مع مبادرة الرئيس السيسى " تطوير الريف المصري" وسعيه الدائم لتحسين الخدمات العامة للمواطن المصرى أن المحافظة ترفض توفير وسيلة نقل كريمه تليق بالمواطنين لنقلهم إلى أماكن عملهم ونقل الطلاب إلى مدارسهم وكذلك نقلهم إلى محطة قطار طنطا.



وقال المهندس محمود شتا أحد شباب القرية أن المسافه من القرية حتى مدينة طنطا لاتزيد عن ٣ كيلو مترات يقطعها المواطن فى عشر دقائق ولكن مع سوء الخدمه يقطعها المواطن فى ساعه وأكثر يوميا مع خدمة عربيات الجمعية التعاونية للركاب فى ظل وجود عربيات مستهلكه لاتصلح للاستخدام وعدد العربيات لايكفي لعدد المواطنين بالقرية.

وأوضح شتا أن المحافظة قامت بإلغاء دخول عربيات الأهالى إلى موقف محطة قطار طنطا و اكتفت بعربيات الجمعية التعاونية التى لاتكفي حاجة المواطنين مع اختلاف عددهم ومواعيدهم لأنها تعمل بمواعيد محدده وهذا لايتناسب مع مواعيد القطارات.

ولفت المهندس محمد حامد أحد أبناء القرية إلى أن المواطنين ينتظرون لمده طويله مع إزدحام شديد يومياً داخل الموقف لانتظار السيارات مما يشكل خطر كبير على أهل القرية فى ظل مواجهة الدولة لخطر فيروس كورونا كما أثر ذلك أيضا فى إنقطاع رزق معظم سائقى عربيات الأهالى.

وناشد الأهالى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل عربيات الأهالى بجانب عربيات الجمعية التعاونية لسد حاجة المواطنين ورفع معانتهم اليومية فى ظل مواجهة الدولة المصرية لجائحة فيروس كورونا.

شهد موقف محطة قطار طنطا إزدحام شديد فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك لعدم كف

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