طرح أغنية اللي خان لـ كارول سماحة من تتر مسلسل ضد الكسر

طرحت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب أغنية "اللي خان" لـ كارول سماحة من تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، من خلال حسابها بموقع انستجرام.



وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية «سلمى»، التي تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، ما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتدخل في تشابكات متعددة ويؤدي ذلك إلى تدبيرها لخطط ومكائد عديدة حتى تصل إلى هدفها الأساسي في الانتقام منه.

https://www.instagram.com/tv/CNkWj6EBnyo/?utm_source=ig_web_copy_link

يشارك في بطولة المسلسل بجانب نيللي كريم، كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات