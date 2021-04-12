لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تتابع المسلسلات الدرامية في شهر رمضان

قررت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام التي تحافظ على الهوية وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي.

وأكد اللجنة أن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.