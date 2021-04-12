تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل القاهرة كابول

يبدأ من الغد عرض أولى حلقات مسلسل القاهرة كابول ، الذي يعد عودة لـ طارق لطفى بعد فترة غياب عن الدراما التليفزيونية منذ أن قدم مسلسل بين عالمين ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضانى .

ومن المقرر أن يعرض العمل على قناة cbc العامة فى تمام الساعة 11مساءاً ، فيما تعرض قناة الحياة العمل الساعة 7.45 مساءاً ، والإعادة ستكون الساعة 12.45 صباحاً ، والاعادة الثانية ستكون فى تمام الساعة 8.45 صباحاً .

أما قنوات الفا فستعرض العمل الساعة 8 مساءاً ، فيما سيتم عرض العمل على القناه الاولى بالتليفزيون المصرى .

قصة مسلسل القاهرة كابول

يعتمد مسلسل القاهرة كابول فى أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى و يجسدها النجم طارق لطفى .

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك فى بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود ، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف فى الحلقات الاولى من العمل .