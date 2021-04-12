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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول

يبدأ من الغد عرض أولى حلقات مسلسل القاهرة كابول ، الذي يعد عودة لـ طارق لطفى  بعد فترة غياب عن الدراما التليفزيونية منذ أن قدم مسلسل بين عالمين ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضانى .

ومن المقرر أن يعرض العمل على قناة cbc العامة فى تمام الساعة 11مساءاً ، فيما تعرض قناة الحياة العمل الساعة 7.45 مساءاً ، والإعادة ستكون الساعة 12.45 صباحاً ، والاعادة الثانية ستكون فى تمام الساعة 8.45 صباحاً . 

أما قنوات الفا فستعرض العمل الساعة 8 مساءاً ، فيما سيتم عرض العمل على القناه الاولى بالتليفزيون المصرى .

قصة مسلسل القاهرة كابول 

يعتمد مسلسل القاهرة كابول  فى أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى و يجسدها النجم طارق لطفى .

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك فى بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود ، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف فى الحلقات الاولى من العمل . 

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