عمرو دياب ينفصل فنيا عن دينا الشربيني في قصر النيل.. تفاصيل

هل انتهت فترة الود بينهما

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني الحالي ، بمسلسل "قصر النيل"، وهو البطولة المطلقة الرابعة لها في الدراما.

مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه في شهر رمضان، سيكشف عن أول انفصال فني بينها وبين الهضبة عمرو دياب حيث تعد هي السنة الأولى منذ حصولها على البطولة المطلقة أن تشهد عدم مشاركة من الفنان عمرو دياب أو شركته .

ويشهد المسلسل قيام المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة، بتقديم الموسيقى التصويرية، فيما تغني المطربة أصالة أغاني المقدمة والنهاية، في غياب اسم شركة "ناي"، التي يمتلكها الفنان عمرو دياب، والتي كانت تتولى إنتاج موسيقى المسلسلات التي تقوم ببطولتها الفنانة دينا الشربيني.

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.