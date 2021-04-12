سلطنة عمان تؤكد تضمانها مع مصر بشأن سد النهضة

أستقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، عمق العلاقات المصرية العمانية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع سلطنة عمان، والتي تتميز بقوتها على جميع المستويات.



وأشار إلى ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة تالمقبلة، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة عمان.



وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، مشيرًا إلى موقف عمان الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات وخاصة في قضية سد النهضة باعتبارها من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.



وعبر الرحبي عن سعادته بلقاء الكاتب الصحفي كرم جبر، مضيفًا أن لديه العديد من الذكريات الجميلة مصر، مضيفًا أن العلاقات المصرية العمانية الإعلامية متميزة للغاية وتمتد لعشرات السنين ومازالت، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والمتجزرة في شتى المجلات بين مصر وسلطنة عمان.



وأضاف أنه يرى اليوم تطورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي المصري يواكب التطور العالمي، وهناك جيل جديد يدير المشهد الإعلامي، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن مسيرة التطور والإنجاز الذي تشهده مصر في كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية.