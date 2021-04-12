عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلطنة عمان تؤكد تضمانها مع مصر بشأن سد النهضة

صدى البلد

أستقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.


وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، عمق العلاقات المصرية العمانية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع سلطنة عمان، والتي تتميز بقوتها على جميع المستويات.


وأشار إلى ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة تالمقبلة، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة عمان.


وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، مشيرًا إلى موقف عمان الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات وخاصة في قضية سد النهضة باعتبارها من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.


وعبر الرحبي عن سعادته بلقاء الكاتب الصحفي كرم جبر، مضيفًا أن لديه العديد من الذكريات الجميلة مصر، مضيفًا أن العلاقات المصرية العمانية الإعلامية متميزة للغاية وتمتد لعشرات السنين ومازالت، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والمتجزرة في شتى المجلات بين مصر وسلطنة عمان.


وأضاف أنه يرى اليوم تطورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي المصري يواكب التطور العالمي، وهناك جيل جديد يدير المشهد الإعلامي، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن مسيرة التطور والإنجاز الذي تشهده مصر في كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية.

سلطنة عمان سفير سلطنة عمان أزمة سد النهضة مصر و عمان كرم جبر

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة يحتفلان بتوفيق أوضاع الإصدارات القومية

من مقر الأعلى للإعلام .. وزير التموين يستعرض خطة توفير السلع الرمضانية

وزيرة الهجرة تشارك في جلسة حوار "الأعلى لتنظيم الإعلام" حول المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

حسين هريدي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية روسيا

مدرب المنتخب لـ صدى البلد: إصابة تريزيجيه محزنة.. ونثق فى عودته أقوى

كيف يحصل الموظف على إجازة بدون أجر.. القانون يجيب

الحكومة:الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1882

سلطنة عمان تؤكد تضمانها مع مصر بشأن سد النهضة

عمرو دياب ينفصل فنيا عن دينا الشربيني في قصر النيل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرحلة حرجة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

تحرك قانوني من الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة حول بطولة الشباب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد