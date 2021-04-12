إصابة ٣ من ضباط الشرطة الأمريكية ومقتل شخص في جورجيا

قال مكتب التحقيقات بولاية جورجيا، اليوم الإثنين، إن مطاردة للشرطة انتهت بإطلاق النار أسفرت عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة ومقتل شخص، مع احتجاز المشتبه به.



وأصيب ثلاثة ضباط، ولقي رجل مصرعه، وقال المكتب عبر تويتر "هناك رجل رهن الاعتقال".



وقال المكتب في وقت سابق، إنه أرسل عملائه للتحقيق في الحادث الذي وقع في مقاطعة كارول بجورجيا بالقرب من مدينة أتلانتا.



ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بدأت دورية ولاية جورجيا في ملاحقة السيارة في حوالي الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تصل سرعات الساعة المشبوهة إلى 111 ميلًا في الساعة (179 كيلومترًا في الساعة).

وفتح أحد الركاب في سيارة المشتبه به النار على سيارات الشرطة، فأصاب ثلاثة ضباط، بحسب التقارير، وقالت التقارير إن أحد المشتبه بهم توفي والآخر رهن الاحتجاز.